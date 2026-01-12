DAX25.375 -0,1%Est506.025 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +1,9%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1670 ±0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar
TSMC weitet US-Investitionen auf 165 Mrd. Dollar aus – Teil eines Deals zu Trump-Zöllen
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Sicherheitslage

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte

13.01.26 10:00 Uhr
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Warum geopolitische Spannungen die Aktien bewegen | finanzen.net

Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben rücken deutsche Rüstungsaktien erneut in den Fokus. Neue Kooperationen und anhaltende Konflikte prägen das Marktumfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
92,30 EUR 0,30 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
64,61 EUR -1,73 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.887,50 EUR -17,00 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
95,10 EUR 2,60 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TKMS profitiert von Fortschritten in der deutsch-indischen Rüstungskooperation
• Rheinmetall, HENSOLDT und RENK bleiben im Spannungsfeld globaler Konflikte
• Deutsche Rüstungswerte erleben fulminanten Start in das Börsenjahr 2026

Internationale Sicherheitslage rückt erneut in den Fokus

Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen stehen weiterhin unter dem Eindruck einer sich zuspitzenden geopolitischen Lage. Einem Bericht von Investing.com zufolge haben sich Verteidigungsausgaben von kurzfristigen Reaktionen auf einzelne Krisen zu einem festen Bestandteil staatlicher Strategie entwickelt.

Demnach treiben anhaltende Konflikte in der Ukraine, im Nahen Osten sowie zunehmende strategische Spannungen in der Arktis und im indo-pazifischen Raum langfristige Beschaffungsprogramme voran. Diese strukturelle Verschiebung scheint sich auch an den Kapitalmärkten niederzuschlagen, da sicherheitspolitische Prioritäten zunehmend planbar in nationale Haushalte integriert werden und Rüstungswerte davon profitieren.

Deutsch-indische Kooperation sorgt für Bewegung bei TKMS

Zusätzliche Impulse erhält der Sektor durch internationale Rüstungskooperationen. Wie die dpa berichtet, wollen Deutschland und Indien ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ausbauen. Im Raum steht unter anderem ein Projekt, bei dem thyssenkrupp Marine Systems sechs U-Boote in Mumbai bauen soll.

Konkrete Verträge wurden bislang zwar nicht unterzeichnet, die Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung wird jedoch erwartet. Vor dem Hintergrund steigender globaler Sicherheitsausgaben werten Anleger die Gespräche als Signal für mögliche Folgeaufträge und eine vertiefte industrielle Zusammenarbeit.

Rheinmetall liefert Panzer an Ukraine

Auch der Krieg in der Ukraine bleibt ein zentraler Belastungs- und zugleich Nachfragefaktor für den Rüstungssektor. Wie das in Düsseldorf ansässige Unternehmen mitteilte, liefert Rheinmetall Schützenpanzer des Typs Lynx an die Ukraine. Die Finanzierung erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland, weitere Produktionslose könnten folgen.

Die anhaltenden Waffenlieferungen verdeutlichen, wie stark sicherheitspolitische Entwicklungen die Auftragslage der Branche beeinflussen und warum Verteidigungsausgaben derzeit eine hohe politische Priorität genießen.

Uneinheitliche Kursentwicklung bei deutschen Rüstungswerten

Im noch jungen Börsenjahr 2026 ging es für die Rüstungstitel bereits kräftig nach oben. So legte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT über 20 Prozent zu, während TKMS sogar über 40 Prozent gewann.

Am Dienstag zeigen sich die Aktien der großen deutschen Rüstungswerte jedoch uneinheitlich: Rheinmetall-Papiere gewinnen via XETRA 0,32 Prozent auf 1.896,00 Euro. Auch HENSOLDT legt um 0,27 Prozent auf 92,25 Euro zu. RENK gibt 0,35 Prozent auf 65,99 Euro nach. Deutlich stärker präsentiert sich thyssenkrupp Marine Systems mit einem Plus von 4,26 Prozent auf 96,70 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG, Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

