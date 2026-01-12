DAX25.379 -0,1%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Palantir veröffentlicht am 2. Februar seine Bilanz, wobei Analysten einen massiven Gewinnsprung erwarten. Die Citi hob das Kursziel im Vorfeld wegen eines "KI-Superzyklus" deutlich an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
153,14 EUR 0,04 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am Montag, den 2. Februar 2026, nach US-Börsenschluss veröffentlichen
• Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Gewinnsprung
• Citi schraubt Kursziel deutlich nach oben

Bilanz-Check: Starke Wachstumsdynamik bei Gewinn und Umsatz voraus?

Palantir hat bekanntgegeben, dass die Bilanz für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 am 2. Februar nach US-Börsenschluss veröffentlich wird. Gemäß FactSet-Daten gehen Analysten für das abgelaufene Jahresviertel von einem Gewinnsprung aus: 21 befragte Experten erwarten im Schnitt ein EPS in Höhe von 0,23 US-Dollar, nach 0,03 US-Dollar im Vorjahr. Auch umsatzseitig wird Wachstum erwartet: Die mittlere Schätzung der Erlöse beläuft sich derzeit auf 1,32 Milliarden US-Dollar, nachdem im vierten Quartal 2024 noch 828 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Citi hebt Palantir-Kursziel an - Fokus auf dem "KI-Superzyklus"

Im Vorfeld der Zahlen hat die US-Bank Citi ihre Einschätzung für die Palantir-Aktie deutlich nach oben korrigiert. Der Analyst Tyler Radke erhöhte das Kursziel von bisher 190 US-Dollar auf 235 US-Dollar. Er begründete diesen Schritt mit wachsender Zuversicht in einen bevorstehenden "Superzyklus" für die Softwarelösungen des Unternehmens, getrieben durch steigende Budgets für Künstliche Intelligenz sowohl im kommerziellen Sektor als auch bei Regierungsbehörden. Laut Radke könnte das Umsatzwachstum im Jahr 2026 im Best-Case-Szenario sogar auf 70 Prozent bis 80 Prozent steigen.

Das allgemeine Stimmungsbild der Analysten bleibt jedoch geteilt. Laut TipRanks schlagen derzeit 5 Kaufempfehlungen ("Buy"), 10 Halteempfehlungen ("Hold") und 2 Verkaufsempfehlungen ("Sell") zu Buche. Das durchschnittliche Kursziel der 17 befragten Experten liegt bei 192,88 US-Dollar.

Aktuelle Kursentwicklung an der NASDAQ

Die Palantir-Aktie reagierte auf die positiven Analystenstimmen zuletzt mit Gewinnen. Am gestrigen Handelstag legte das Papier an der NASDAQ um 1,08 Prozent zu und ging bei 179,41 US-Dollar aus dem Handel. Im nachbörslichen Montagshandel verzeichnete die Aktie einen leichten Rücksetzer um 0,4 Prozent auf 178,70 US-Dollar. Trotz der kurzfristigen Volatilität konnte die Aktie im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rally von über 170 Prozent verzeichnen, gestützt durch die massive Nachfrage nach der AIP-Plattform des Unternehmens.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag notiert die Palantir-Aktie zeitweise 0,16 Prozent tiefer bei 179,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

