Wachstum im Blick

Nordex-Aktie dennoch in Rot: Kräftiges Plus beim Auftragseingang 2025

13.01.26 09:24 Uhr
Nordex-Aktie trotzdem im Minus: Deutliches Auftragsplus in 2025 | finanzen.net

Nordex hat im Schlussquartal den Auftragseingang weiter gesteigert, so dass im Gesamtjahr zweistellige Wachstumsraten verzeichnet werden konnten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
32,02 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei haben dem Hamburger MDAX- und TecDAX-Unternehmen zufolge im vierten Quartal Kunden insgesamt 547 Windenergieanlagen für Projekte in zwölf Ländern bestellt, der Großteil der Projekte in Deutschland, Kanada und Frankreich.

Im Schlussquartal konnte Nordex den Angaben zufolge 3.552 Megawatt (MW) an Aufträgen im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) gewinnen, ein Anstieg von rund 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr stieg der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf 10.214 MW (2024: 8.336 MW).

Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) blieb den Angaben zufolge im vierten Quartal stabil bei 0,89 Millionen Euro pro Megawatt, im Gesamtjahr stieg er leicht auf 0,91 Millionen Euro/MW von 0,90 Millionen im Vorjahr. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen.

Zum Jahresende sei der Auftragsbestand "solide" und bilde eine stabile Grundlage für die Zukunft, so CEO Jose Luis Blanco.

Die Nordex-Aktie verliert via XETRA zwischenzeitlich 0,19 Prozent auf 32,14 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Nordex

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
09:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
09:01Nordex BuyJefferies & Company Inc.
08.01.2026Nordex BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
