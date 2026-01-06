Windenergieprojekte

Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht.

Insgesamt wurden 78 Turbinen mit mehr als 414 Megawatt Gesamtleistung bestellt, wie der Windenergiespezialist Nordex mitteilte. Alle Verträge umfassten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, die Auslieferung der Turbinen sei für 2027 vorgesehen, hieß es weiter. Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht genannt.

