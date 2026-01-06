DAX25.004 +0,5%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Windenergieprojekte

Nordex-Aktie profitiert: Weitere Aufträge verbucht

07.01.26 09:27 Uhr
Nordex-Aktie klettert: Neue Großaufträge sichern Wachstum | finanzen.net

Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht.

Insgesamt wurden 78 Turbinen mit mehr als 414 Megawatt Gesamtleistung bestellt, wie der Windenergiespezialist Nordex mitteilte. Alle Verträge umfassten mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, die Auslieferung der Turbinen sei für 2027 vorgesehen, hieß es weiter. Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht genannt.

Die Nordex-Aktie steigt via XETRA zeitweise 3,16 Prozent auf 32,62 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

