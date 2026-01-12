Nordex Aktie
Marktkap. 7,64 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,08 €
|Abst. Kursziel*:
18,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|09:31
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Nordex Buy
|Citigroup Corp.
|27.11.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.