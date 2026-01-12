DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
31,98 EUR -0,06 EUR -0,19 %
STU
Marktkap. 7,64 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Nordex AG
31,98 EUR -0,06 EUR -0,19%
Nordex AG

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,08 €		 Abst. Kursziel*:
18,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

