Beliebte Suche
Top News
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
Stellantis Aktie

Stellantis Aktien-Sparplan
8,82 EUR -0,15 EUR -1,67 %
STU
10,29 USD -0,63 USD -5,73 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 27 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

UBS AG

Stellantis Buy

12:06 Uhr
Stellantis Buy
Stellantis
8,82 EUR -0,15 EUR -1,67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,83 €		 Abst. Kursziel*:
35,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,05%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

12:06 Stellantis Buy UBS AG
09.01.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.12.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

