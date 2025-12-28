DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +6,6%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.173 +7,0%Euro1,1811 +0,3%Öl70,97 -0,3%Gold5.165 +0,4%
Bücher geöffnet

C3.ai-Aktie bricht zweistellig ein: Tiefrote Zahlen und Prognosen deutlich verfehlt

25.02.26 22:30 Uhr
KI-Hoffnung C3.ai stürzt ab - Aktie verliert an der NYSE über 20 Prozent | finanzen.net

Für C3.ai-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn das Unternehmen legte seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
8,88 EUR 0,61 EUR 7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

C3.ai verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Ergebnis von Minus 0,40 US-Dollar je Aktie. Damit verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen, die bei -0,29 US-Dollar je Aktie gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatte das Tech-Unternehmen einen Verlust von 0,12 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Der Umsatz von C3.ai belief sich im Berichtsquartal auf 53,3 Millionen US-Dollar, nach 98,78 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten den Umsatz für das dritte Quartal auf 75,64 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im nachbörslichen NYSE-Handel notiert die C3.ai-Aktie zeitweise 20,47 Prozent tiefer bei 8,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

