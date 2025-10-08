DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
Nordex Aktie

Marktkap. 5,49 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
RBC Capital Markets

Nordex Underperform

09:06 Uhr
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn dank der unterstützenden deutschen Windenergiepolitik sowie der besseren Bilanz bereits mehr als verdoppelt, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Doch ab Mitte 2026 könnten sich die Aufträge aus Deutschland halbieren. Zudem werde der Windturbinenhersteller die Nettobarmittel, die bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro erreichen dürften, wohl reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
23,62 €		 Abst. Kursziel*:
-21,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,60%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

