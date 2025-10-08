Nordex Aktie
Marktkap. 5,49 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Aktienkurs habe sich seit Jahresbeginn dank der unterstützenden deutschen Windenergiepolitik sowie der besseren Bilanz bereits mehr als verdoppelt, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Doch ab Mitte 2026 könnten sich die Aufträge aus Deutschland halbieren. Zudem werde der Windturbinenhersteller die Nettobarmittel, die bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro erreichen dürften, wohl reinvestieren und nicht an die Anleger ausschütten./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Underperform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
23,62 €
|Abst. Kursziel*:
-21,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,60%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
