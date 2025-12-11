DAX24.143 +0,1%Est505.728 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,44 -1,7%Gold4.215 -0,3%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Optimismus

Nordex-Aktie nähert sich Zwischenhoch: Kepler Cheuvreux erhöht Kursziel

11.12.25 11:19 Uhr
Nordex-Aktie profitiert von Kaufempfehlung | finanzen.net

Die Aktien von Nordex haben sich Donnerstag mit 29,60 Euro dem Zwischenhoch von Dezember 2015 bis auf wenige Cent genähert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
29,14 EUR 0,80 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt belief sich das Kursplus via XETRA auf 2,18 Prozent bei 29,12 Euro. Weiteren Auftrieb gab den Nordex-Papieren des Herstellers von Windkraftanlagen eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 32 Euro.

Die Experten hoben nach Auswertung der Quartalszahlen, jüngster Branchensignale und Gesprächen mit dem Management ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 deutlich an. Vor allem mit der Prognose für das operative Ergebnis liegen sie jetzt nach eigenen Angaben klar über dem Konsens. Sie rechnen zudem mit einem starken vierten Quartal. Dies dürfte die Basis legen für höhere Ziele und die Zahlung einer Dividende.

Zuletzt hatte es ohnehin positive Impulse für die Branchenstimmung gegeben - vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova und der von einem US-Gericht gekippten Blockade von Windkraftprojekten durch den Präsidenten.

/ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Nordex BuyCitigroup Corp.
27.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
