DAX 25.304 -0,5%ESt50 6.012 -0,3%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.389 -1,4%Bitcoin 83.371 +1,9%Euro 1,1656 +0,1%Öl 65,90 +0,7%Gold 4.618 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street im Minus -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen Webinar: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: STRABAG, Exxon Mobile, Chevron - Update: DAX Discount Short  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: STRABAG, Exxon Mobile, Chevron - Update: DAX Discount Short 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
32,08 EUR -0,46 EUR -1,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,61 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

17:31 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
32,08 EUR -0,46 EUR -1,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem starken Jahresschluss des Herstellers von Windkraftanlagen. Die Profitabilität dürfte ein Rekordniveau erreichen, hieß es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 09:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,04 €		 Abst. Kursziel*:
18,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,45%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

17:31 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica. Stocks in Action: Safran, KION, Airbus, Nordex und Essilor/Luxottica.
dpa-afx Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit Abschlägen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex gibt am Vormittag nach
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten
EQS Group EQS-AFR: Nordex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Nordex SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Nordex hits 10.2GW annual order record
EQS Group EQS-News: Nordex Group closes Q4 with 3.6 GW in orders, setting a new annual order intake record of 10.2 GW in 2025
reNEWS Nordex probes blade break at German wind farm
reNEWS Nordex signs 246MW of Spanish orders
EQS Group EQS-News: Nordex Group secures new orders totalling 246 MW in Spain
reNEWS Nordex lands 414MW European turbine haul
EQS Group EQS-News: Nordex obtains orders for 414 MW in France, Belgium and Portugal
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen