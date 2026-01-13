DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.015 -0,2%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.423 -1,2%Bitcoin 82.994 +1,4%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,10 +1,0%Gold 4.609 +0,5%
Übersicht
ING Group Aktie

25,03 EUR +0,04 EUR +0,16 %
XETRA
23,36 CHF +0,06 CHF +0,24 %
BRX
Marktkap. 69,76 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

14:56 Uhr
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem Branchenausblick auf 2026 vom Dezember stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,08 €		 Abst. Kursziel*:
9,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

14:56 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
13.01.26 ING Group Buy UBS AG
09.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 ING Group Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

ING Group zu myNews hinzufügen