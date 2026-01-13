DAX 25.309 -0,4%ESt50 6.014 -0,3%MSCI World 4.524 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.540 -0,3%Euro 1,1651 +0,0%Öl 66,27 +1,2%Gold 4.632 +1,0%
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Deutsche Börse-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
UBS Aktie

Marktkap. 127,05 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
Deutsche Bank AG

UBS Buy

13:56 Uhr
UBS Buy
UBS
40,67 EUR 0,09 EUR 0,22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 37 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schweizer Banken säßen nun wieder im Sattel, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung ihrer Aktien im Jahr 2025. Bei den speziellen Belastungsfaktoren wie regulatorischen Risiken bei der UBS und Kreditverlusten bei Julius Bär dürfte sich etwas tun. Zudem zeige das allgemeine Kapitalmarktumfeld stetige Besserung./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen: UBS
UBS		 Analyst:
Kursziel: 39,00 CHF
39,00 CHF
Kurs*: 40,64 €
Rating vorher: Buy
Analyst Name: Benjamin Goy
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,21 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

