BNP Paribas Aktie

Marktkap. 96,08 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
87,22 EUR 1,03 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Europas Banken seien nach seinem Branchenausblick auf 2026 vom Dezember stark gestiegen, schrieb Jason Napier am Dienstag in seinem Kommentar. Die Anleger, mit denen er zuletzt gesprochen habe, sähen berechtigterweise weniger Potenzial, aber auch keine klaren Belastungsfaktoren. Geopolitische Risiken seien eher allgemein als branchenspezifisch. BNP hatte Napier erst in der Vorwoche zum Kauf empfohlen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,35 €		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
87,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14:56 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
09.01.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 stärker
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
Zacks All You Need to Know About BNP Paribas (BNPQY) Rating Upgrade to Buy
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
