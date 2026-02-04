BNP Paribas Aktie
Marktkap. 101,54 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach Zahlen. Die erhöhten Ziele für 2028 ließen dem Konsens Spielraum./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
94,18 €
|Abst. Kursziel*:
-1,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
93,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|13:36
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13:26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
