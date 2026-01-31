ROUNDUP: BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen - Kurssprung

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hob nun seine Ziele für die kommenden Jahre an. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte der Manager rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an. Anleger an der Börse reagierten begeistert.

Der Kurs der BNP-Aktie sprang am Vormittag zeitweise um rund viereinhalb Prozent nach oben. Zuletzt lag das Papier noch mit knapp drei Prozent im Plus, gehört aber weiterhin zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50. Allein dem Jahreswechsel hat die BNP-Aktie nun 16 Prozent gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als 40 Prozent.

Im Schlussquartal des vergangenen Jahres verdiente BNP Paribas knapp 3 Milliarden Euro und damit 28 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit übertraf die Bank die durchschnittliche Erwartung von Analysten.

Dies verdankte der Konzern seinen gestiegenen Einnahmen. So wuchsen die Erträge im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 51,2 Milliarden Euro. Dies lag auch an der Übernahme des Fondsgeschäfts vom französischen Versicherer AXA Mitte 2025. Der Jahresgewinn stieg um knapp fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 11,6 Prozent.

Die Kosten der Bank wuchsen indes um fast vier Prozent. Dabei hatte Bonnafe ein Sparprogramm im Umfang von 600 Millionen Euro aufgelegt und letztlich den Angaben zufolge sogar 800 Millionen Euro erreicht. Jetzt will er im laufenden Jahr weitere 600 Millionen Euro einsparen. Im Jahr 2028 sollen die Kosten des Konzerns dann weniger als 56 Prozent der Erträge auffressen. Bisher hatte Bonnafe etwa 58 Prozent angepeilt.

Die Aktionäre der Bank sollen für 2025 eine Schlussdividende von 2,57 Euro je Aktie erhalten. Einschließlich der bereits gezahlten Zwischendividende steigt die Jahresdividende damit um knapp acht Prozent auf 5,16 Euro./stw/err/mis