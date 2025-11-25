DAX25.122 ±0,0%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro

08.01.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
81,34 EUR 0,52 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf BNP Paribas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BNP Paribas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BNP Paribas S.A.

DatumRatingAnalyst
10:26BNP Paribas BuyUBS AG
18.12.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
18.12.2025BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
12.12.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
05.12.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:26BNP Paribas BuyUBS AG
18.12.2025BNP Paribas BuyJefferies & Company Inc.
05.12.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BNP Paribas BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025BNP Paribas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.12.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
12.12.2025BNP Paribas Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025BNP Paribas NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BNP Paribas HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025BNP Paribas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2021BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2020BNP Paribas SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
03.11.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital
16.10.2020BNP Paribas UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BNP Paribas S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen