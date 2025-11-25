ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih

