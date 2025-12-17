Jefferies & Company Inc.

BNP Paribas Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gespräche über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes seien für die Aktionäre ein Test, denn diese erwarteten bereits 2025 eine harte Kernkapitalquote von 13 Prozent - die französische Bank prognostiziere diese hingegen bis Ende 2027, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Athlon-Erwerb dürfte letztlich aber kapitalneutral sein, da im Gegenzug Verkäufe anstünden./rob/tav/mf

18.12.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

