BNP Paribas Aktie

80,32 EUR +0,85 EUR +1,07 %
80,27 EUR +0,20 EUR +0,25 %
Marktkap. 87,05 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
80,32 EUR 0,85 EUR 1,07%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gespräche über eine Übernahme der Leasingsparte Athlon von Mercedes seien für die Aktionäre ein Test, denn diese erwarteten bereits 2025 eine harte Kernkapitalquote von 13 Prozent - die französische Bank prognostiziere diese hingegen bis Ende 2027, schrieb Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Athlon-Erwerb dürfte letztlich aber kapitalneutral sein, da im Gegenzug Verkäufe anstünden./rob/tav/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,09 €		 Abst. Kursziel*:
18,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,28%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:41 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Dow Jones Abschluss in 2026? BNP Paribas-Aktie leichter: Verhandlungen über Kauf von Mercedes-Benz-Leasingsparte BNP Paribas-Aktie leichter: Verhandlungen über Kauf von Mercedes-Benz-Leasingsparte
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
