DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Gold im Fokus
Erholung nach EZB-Warnung verlangsamt - DAX kann etwas zulegen
Nagarro SE: Eine der spannendsten Comeback-Storys in Deutschland!
BNP Paribas Aktie

72,13 EUR +0,17 EUR +0,24 %
STU
72,09 EUR +0,19 EUR +0,26 %
GVIE
Marktkap. 77,73 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

BNP Paribas S.A.
72,13 EUR 0,17 EUR 0,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Bei einer Analystenveranstaltung in Paris habe die Führung die Strategie der Bank für eine bessere Profitabilität und eine bessere Kapitalausstattung skizziert, schrieb Sharath Kumar in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Franzosen seien zudem zuversichtlich, was den endgültigen Ausgang eines Rechtsstreits wegen geschäftlicher Aktivitäten im Sudan angehe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
71,86 €		 Abst. Kursziel*:
8,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,14%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:06 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
20.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

