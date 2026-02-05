DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
BNP Paribas Aktie

92,30 EUR +0,19 EUR +0,21 %
STU
84,60 CHF +0,43 CHF +0,51 %
BRX
Marktkap. 101,26 Mrd. EUR

KGV 7,85
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

Barclays Capital

BNP Paribas Equal Weight

13:31 Uhr
BNP Paribas Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
92,30 EUR 0,19 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Franzosen hätten einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Equal Weight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
92,07 €		 Abst. Kursziel*:
3,18%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
92,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:31 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
08:31 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.02.26 BNP Paribas Buy UBS AG
05.02.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Lukrativer BNP Paribas-Einstieg? EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingefahren EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
dpa-afx BNP Paribas-Aktie zieht an: Quartalsgewinn steigt deutlich - Ziele erhöht
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
dpa-afx ROUNDUP: BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen - Kurssprung
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Business Times BNP Paribas vows more cost cuts after profit tops forecast
RTE.ie BNP Paribas vows more cost cuts as profit tops forecast
Financial Times BNP Paribas lifts outlook for shareholder returns
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Is Up 3.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Is BNP Paribas (BNPQY) Stock Undervalued Right Now?
Business Times BNP Paribas seeks to cut about 1,200 roles on Axa IM integration
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Choice
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
