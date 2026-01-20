DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,3%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 95,94 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

11:16 Uhr
BNP Paribas Hold
BNP Paribas S.A.
85,84 EUR 0,24 EUR 0,28%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,59 €		 Abst. Kursziel*:
7,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
85,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,18%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:16 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
mehr Analysen

