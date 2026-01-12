DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.515 -0,2%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.650 -0,4%Bitcoin 79.822 +2,2%Euro 1,1648 -0,2%Öl 65,61 +2,0%Gold 4.617 +0,4%
BNP Paribas Aktie

86,86 EUR -0,11 EUR -0,13 %
81,34 CHF -0,02 CHF -0,03 %
Marktkap. 96,33 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771

ISIN FR0000131104

Symbol BNPQF

UBS AG

BNP Paribas Buy

15:06 Uhr
BNP Paribas Buy
BNP Paribas S.A.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
86,42 €		 Abst. Kursziel*:
19,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
86,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

15:06 BNP Paribas Buy UBS AG
09.01.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 stärker
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags
TraderFox Kaufalarm bei BNP Paribas: Vom Bank-Riesen zum Vermögens-Titan!
finanzen.net Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen
Zacks All You Need to Know About BNP Paribas (BNPQY) Rating Upgrade to Buy
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen