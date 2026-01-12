BNP Paribas Aktie
Marktkap. 96,33 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
103,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,42 €
|Abst. Kursziel*:
19,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
