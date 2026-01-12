DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
64,72 EUR -1,70 EUR -2,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,42 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

13:51 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
64,72 EUR -1,70 EUR -2,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist dürfte ein solides Jahresende 2025 hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatz und operativer Gewinn sollten die oberen Enden der Unternehmensprognosen erreicht haben./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,18 €		 Abst. Kursziel*:
13,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

13:51 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

finanzen.net Sicherheitslage Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Nachmittag tiefer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RENK von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Vormittag ins Minus
dpa-afx Aktien von TKMS, DEUTZ, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen