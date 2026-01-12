RENK Aktie
Marktkap. 6,42 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist dürfte ein solides Jahresende 2025 hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatz und operativer Gewinn sollten die oberen Enden der Unternehmensprognosen erreicht haben./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,18 €
|Abst. Kursziel*:
13,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|13:51
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG