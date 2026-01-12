Gewinnmitnahmen

Nach dem Sprung auf ein Mehrjahreshoch gerät die DEUTZ-Aktie wieder unter Druck. Gewinnmitnahmen dominieren nach einer rüstungsgetriebenen Rally.

• Aktie gibt nach Rekordstand deutlich nach

• Rüstungsfantasie trieb Kurs zuvor auf Hoch seit 2007

• Analysten sehen moderates Aufwärtspotenzial



Gewinnmitnahmen nach 52-Wochen-Hoch

Bereits im vergangenen Börsenjahr 2025 konnte der Motorenbauer DEUTZ ordentlich zulegen. Auch die erste Handelswoche 2026 war vielversprechend. So schickten Anleger den SDAX-Titel am Montag auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 10,60 Euro - was gleichzeitig den höchsten Stand seit Mitte 2007 bedeutete.

Doch nach dem kräftigen Anstieg zum Wochenstart kann die Aktie von DEUTZ ihre Rally zunächst nicht fortsetzen: Am Dienstag rutscht das Papier im XETRA-Handel zeitweise um 5,03 Prozent auf 10,00 Euro ab. Damit rückt das erst kürzlich erreichte Mehrjahreshoch wieder in die Ferne.

Rüstungsfantasie treibt Kurs auf Mehrjahreshoch

Wie die dpa berichtet, hatten anhaltende Rüstungsfantasien die DEUTZ-Aktie am Montag kräftig nach oben getrieben. Im noch jungen Börsenjahr 2026 summiert sich das Kursplus bereits auf 17 Prozent, nachdem sich der Aktienkurs bereits im Vorjahr mehr als verdoppelt hatte.

Strategische Neuausrichtung im Fokus

Hinter der Bewegung steht die zunehmende strategische Neuausrichtung des Unternehmens. DEUTZ entwickelt sich weg vom reinen Motorenbauer und sondiert zusätzliche Geschäftsfelder, auch im Rüstungsbereich.

Konzernchef Sebastian Schulte bekräftigte laut dpa zuletzt in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die laufende Transformation. Perspektivisch könnte sich dabei auch die im Dezember angekündigte Übernahme des niedersächsischen Unternehmens Frerk bezahlt machen. Zudem setzt DEUTZ auf wachstumsstarke Anwendungen rund um Rechenzentren.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Daten von TipRanks zufolge zeigen sich Analysten für die DEUTZ-Aktie geschlossen optimistisch: Alle drei vorliegenden Einschätzungen sprechen eine Empfehlung zum Kauf aus. Dabei liegt das durchschnittliche Kursziel bei 10,75 Euro. Damit trauen Experten der DEUTZ-Aktie einen weiteren, wenn auch kleinen Sprung über das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 10,60 Euro zu.

