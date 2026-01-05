DAX 24.899 +0,1%ESt50 5.910 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.070 -0,1%Euro 1,1710 -0,1%Öl 62,08 +0,5%Gold 4.461 +0,4%
DEUTZ Aktie

9,15 EUR +0,15 EUR +1,61 %
STU
Marktkap. 1,32 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500

ISIN DE0006305006

Symbol DEUZF

DEUTZ AG
9,15 EUR 0,15 EUR 1,61%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,68%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

12:26 DEUTZ Buy Warburg Research
16.12.25 DEUTZ Buy Warburg Research
19.11.25 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
10.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DEUTZ AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutz auf 11,50 Euro - 'Buy'
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Dienstagmittag freundlich
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Vormittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Aufwind
finanzen.net Hot Stocks heute: Börsenschluss 2025 - unsere Aktien für 2026: Rheinmetall, Deutsche Bank und Deutz
EQS Group EQS-Adhoc: DEUTZ acquires manufacturer of power generation systems Frerk Aggregatebau GmbH
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-News: DEUTZ continues to increase its profitability – double-digit rise in revenue and new orders
EQS Group EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: ARX Robotics and DEUTZ strive for strategic partnership in digitalized drives and unmanned defense systems
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, buy
