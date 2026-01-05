Warburg Research

DEUTZ Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

