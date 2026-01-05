DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,32 Mrd. EURKGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 11,30 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Übernahme von Frerk Aggregatebau durch den Motorenbauer, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deutz bleibe einer der aussichtsreichsten Werte, um die Erholung der europäischen Wirtschaft zu spielen./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,68%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
|12:26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
