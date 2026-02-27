DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte angehoben
Werte in diesem Artikel
So wurde das Kursziel für die DEUTZ-Aktie von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen.
Im XETRA-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 4,03 Prozent tiefer bei 11,90 Euro.
