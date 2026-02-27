Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte angehoben

So wurde das Kursziel für die DEUTZ-Aktie von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen.

Wer­bung Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 4,03 Prozent tiefer bei 11,90 Euro.

/rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

HAMBURG (dpa-AFX Broker)