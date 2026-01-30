Portfolio-Update: Deutz: Starker Jahresauftakt

Value-Stars-Kolumne

Werbemitteilung unseres Partners finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Deutz, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, glänzt weiter mit einer starken Aktienperformance. Diese wird durch die fundamentale Entwicklung und den positiven Newsflow gut untermauert.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Mit einer Performance von 28 % zählt die Deutz-Aktie zu den klaren Gewinnern des noch jungen Jahres 2026. Dabei gibt es zurzeit keine konkreten Nachrichten vom Kölner Motorenbauer. Eingepreist wird hier offenbar schlicht, dass dem Unternehmen ein starkes Jahr 2026 bevorstehen dürfte, nicht zuletzt dank einer geschickten [...]

Weiterlesen auf value-stars.de