HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Ziel für Deutz nach Interviewaussagen des Chefs Frank Hiller über eine schwierige Geschäftsentwicklung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt. Er sehe noch keine Rezession auf das Unternehmen zukommen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stattdessen könne man vielmehr von einer temporären Schwäche bei der Nachfrage sprechen. Eine Gewinnwarnung sei nach dem starken Kursrutsch nun so gut wie eingepreist./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 08:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 08:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.