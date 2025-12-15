DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
DEUTZ Aktie

8,42 EUR -0,10 EUR -1,17 %
STU
Marktkap. 1,31 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500

ISIN DE0006305006

Symbol DEUZF

Warburg Research

DEUTZ Buy

10:26 Uhr
DEUTZ Buy
DEUTZ AG
8,42 EUR -0,10 EUR -1,17%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Buy

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,44 €		 Abst. Kursziel*:
33,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,20%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

10:26 DEUTZ Buy Warburg Research
19.11.25 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
10.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DEUTZ AG

finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
finanzen.net XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag fester
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags in Grün
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-News: DEUTZ continues to increase its profitability – double-digit rise in revenue and new orders
EQS Group EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: ARX Robotics and DEUTZ strive for strategic partnership in digitalized drives and unmanned defense systems
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, buy
EQS Group EQS-NVR: DEUTZ AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
