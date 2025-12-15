DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,31 Mrd. EURKGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
11,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,44 €
|Abst. Kursziel*:
33,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,20%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
|10:26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.02.20
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.19
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.17
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|17.11.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)