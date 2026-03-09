Oracle Aktie
Marktkap. 378,14 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 151,56
|Abst. Kursziel*:
51,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 150,94
|Abst. Kursziel aktuell:
52,38%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 267,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
