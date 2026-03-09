DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 9,0000 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Oracle Aktie

132,02 EUR +1,74 EUR +1,34 %
150,94 USD -0,66 USD -0,44 %
Marktkap. 378,14 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 151,56		 Abst. Kursziel*:
51,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 150,94		 Abst. Kursziel aktuell:
52,38%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 267,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:21 Oracle Overweight Barclays Capital
09.03.26 Oracle Overweight Barclays Capital
04.03.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
03.02.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Oracle Corp. zu myNews hinzufügen