Oracle Aktie

167,00 EUR -4,00 EUR -2,34 %
STU
195,40 USD +5,71 USD +3,01 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 488,04 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Barclays Capital

Oracle Overweight

11:06 Uhr
Oracle Overweight
Oracle Corp.
167,00 EUR -4,00 EUR -2,34%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 310 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 198,52		 Abst. Kursziel*:
56,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 195,40		 Abst. Kursziel aktuell:
58,65%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

