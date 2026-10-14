DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,8 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
AI Analyse
DEUTZ Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Outperform
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,40 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,43 €
|Abst. Kursziel*:
18,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
10,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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