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AI Analyse

Bernstein Research

DEUTZ Outperform

13:06 Uhr
DEUTZ Outperform
Aktie in diesem Artikel
DEUTZ AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DEUTZ AG

Zusammenfassung: DEUTZ Outperform

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,40 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,43 €		 Abst. Kursziel*:
18,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
10,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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