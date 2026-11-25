FedEx Aktie
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Marktkap. 65,9 Mrd. EURKGV 22,23 Div. Rendite 1,41%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
AI Analyse
FedEx Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 377 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 23:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Outperform
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 377,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 308,87
|Abst. Kursziel*:
22,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 308,90
|Abst. Kursziel aktuell:
22,05%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 372,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
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