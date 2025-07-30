DEUTZ Aktie
Marktkap. 1,04 Mrd. EURKGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 8,30 auf 9,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe in einem schwierigen Marktumfeld solide abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag. Auf der Kostenseite komme das Programm "Future Fit" besser als erwartet voran./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
8,51 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
8,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AG
|17:51
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17:51
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17:51
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.02.20
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.19
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.19
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.17
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|17.11.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)