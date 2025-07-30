DAX 24.191 +1,1%ESt50 5.333 +1,3%Top 10 Crypto 16,14 +4,8%Dow 43.891 -0,7%Nas 21.224 +0,3%Bitcoin 100.254 +1,7%Euro 1,1638 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.392 +0,7%
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
DEUTZ Aktie

DEUTZ Aktien-Sparplan
8,40 EUR +0,89 EUR +11,86 %
STU
Marktkap. 1,04 Mrd. EUR

KGV 15,23 Div. Rendite 4,21%
WKN 630500

ISIN DE0006305006

Symbol DEUZF

DZ BANK

DEUTZ Kaufen

17:51 Uhr
DEUTZ Kaufen
DEUTZ AG
8,40 EUR 0,89 EUR 11,86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 8,30 auf 9,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe in einem schwierigen Marktumfeld solide abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Donnerstag. Auf der Kostenseite komme das Programm "Future Fit" besser als erwartet voran./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ Kaufen

Unternehmen:
DEUTZ AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
8,51 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
8,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DEUTZ AG

17:51 DEUTZ Kaufen DZ BANK
24.07.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.25 DEUTZ Buy Warburg Research
03.06.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.05.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DEUTZ AG

dpa-afx Infrastruktur-Profiteure Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
StockXperts Deutz: Auftragsflut sorgt für Kurssprung
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags
dpa-afx DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
finanzen.net DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittag nach oben aus
dpa-afx ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Zuschläge
EQS Group EQS-News: DEUTZ legt Halbjahreszahlen vor: Deutliches Umsatzwachstum und starker Auftragseingang trotz herausforderndem Marktumfeld
EQS Group EQS-News: DEUTZ presents results for first half of 2025: significant revenue growth and high level of new orders despite challenging market environment
EQS Group EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: DEUTZ starts 2025 with a robust first quarter
EQS Group EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: DEUTZ acquires developer of electrification solutions UMS
EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: DEUTZ AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
