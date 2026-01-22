Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,46 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen von 279 auf 276 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Jahresziele des Börsenbetreibers dürften zu erreichen sein, schrieb Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ausgeprägte Kostendisziplin sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
276,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
210,50 €
|Abst. Kursziel*:
31,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
211,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,43%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|12:51
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
