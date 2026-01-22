Aktie unter der Lupe

Hier sind die Erkenntnisse von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 12:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 216,80 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 80.043 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 3,1 Prozent.

