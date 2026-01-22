DAX24.939 +0,1%Est506.004 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8200 -0,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.013 +0,1%Euro1,1867 -0,1%Öl67,90 +0,3%Gold5.004 -0,8%
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie

16.02.26 12:52 Uhr
Was ist die Deutsche Börse-Aktie wirklich wert? Goldman Sachs Group Inc. gibt die Antwort

Hier sind die Erkenntnisse von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Oliver Carruthers, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
216,20 EUR -2,50 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 12:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 216,80 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21,31 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 80.043 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 3,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

