Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 44,04 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 302 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen der jüngst gestiegenen Handelsvolumina und seines zunehmenden Vertrauens in die Finanzziele schraubte Enrico Bolzoni seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben. Das nur geringfügig angehobene Kursziel begründete er am Montagabend damit, dass er die Bewertungsmultiplikatoren für die Bereiche IMS (Software, Daten und Dienstleistungen für Investoren), Trading und Clearing gesenkt habe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
302,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
241,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
241,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
