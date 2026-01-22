ASML NV Aktie
Marktkap. 447,6 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1400 Euro belassen. Aktuelle Veränderungen in der Architektur von DRAM-Speicherchips ähnelten dem Wandel hin zur GAA-Technologie bei Logikchips; sie ermöglichten höhere Verarbeitungskapazitäten der Chips, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für ASML sei dies auf den ersten Blick negativ, da dann etwas weniger Einsatz von Lithographie notwendig sei. Der Branchenausrüster könne dies aber durch die Einführung von High-NA-EUV-Logikchips - der neuesten Mikrochip-Generation - mehr als kompensieren. Diese werden mit den fortschrittlichen Lithographie-Anlagen von ASML hergestellt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.166,60 €
|Abst. Kursziel*:
20,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.159,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.197,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|10:36
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research