thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,1 Mrd. EURKGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp nucera
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,96 €
|Abst. Kursziel*:
22,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|12:21
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)