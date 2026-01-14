DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
thyssenkrupp nucera Aktie

9,02 EUR +0,17 EUR +1,92 %
STU
Marktkap. 1,1 Mrd. EUR

KGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000

ISIN DE000NCA0001

Symbol THYKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp nucera Buy

12:21 Uhr
thyssenkrupp nucera Buy
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,02 EUR 0,17 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp nucera

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,96 €		 Abst. Kursziel*:
22,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

12:21 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

EQS Group EQS-HV: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.02.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp nucera-Aktie im Dezember 2025
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, Rheinmetall, ThyssenKrupp Nucera, Douglas und Inditex.
StockXperts thyssenkrupp nucera: Überlebenskünstler in der Branchen-Flaute
finanzen.net thyssenkrupp nucera: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag freundlich
dpa-afx thyssenkrupp nucera-Aktie von 'Buy' von Deutscher Bank angetrieben
EQS Group EQS-News: Fiscal Year 2024/2025: thyssenkrupp nucera Performs Solidly in a Challenging Market Environment and Significantly Increases EBIT
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera returns to profit in 2024/2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary figures for the 2024/25 fiscal year; revenue outlook for the new 2025/26 fiscal year below market expectations
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation
EQS Group thyssenkrupp nucera Launches New 360° Lifecycle Service Portfolio for Chlor-Alkali Plants
