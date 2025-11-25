Vorläufige Zahlen

thyssenkrupp nucera schreibt minimale Gewinne warnt aber vor einem herausfordernden Jahr 2025/26 und enttäuscht damit deutlich die Marktprognosen.

• thyssenkrupp nucera mit schwachem Umsatz

• marginal grüne Zahlen

• Ausblick enttäuscht



Wie thyssenkrupp nucera mitteilte, rechnet der Elektrolysespezialist beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Der Erlös dürfte sich zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten rechnen hingegen mit 729 Millionen Euro.

Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung. Dies sei bei den aktuellen Schätzungen von Analysten nicht ausreichend berücksichtigt.

thyssenkrupp nucera habe bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die umsatzbedingt geringere Kostendeckung und somit letztendlich die Auswirkungen auf das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern hier mit minus 30 bis 0 Millionen Euro. Im am 30. September beendeten Geschäftsjahr war das Ebit von -14 auf plus 2 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz fiel von 862 auf 845 Millionen Euro und lag damit unterhalb der Prognose von 850 bis 920 Millionen Euro.

Anleger zeigten sich insgesamt enttäuscht.

thyssenkrupp nucera-Aktie unter Druck

Die thyssenkrupp-nucera-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 8,48 Prozent tiefer bei 7,45 Euro.

thyssenkrupp nucera hatte am Vorabend nach Börsenschluss enttäuschende Eckdaten vorgelegt für das Ende September beendete Geschäftsjahr. Schwerwiegender als das ist laut dem Citigroup-Experten Martin Wilkie jedoch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, in dem sich der Erlös bei 500 bis 600 Millionen Euro bewegen soll. Diese Spanne liege etwa ein Viertel unter dem Analystenkonsens, so der Experte.

Wilkie wies auch auf die Aussage des Unternehmens hin, dass das Marktumfeld für grünen Wasserstoff herausfordernd bleibe. Ähnlich sehen es die Experten des Bankhauses Metzler: "Es wird darauf gewartet, dass das Wasserstoffgeschäft an Fahrt gewinnt", schrieb Analyst Guido Hoymann in einem ersten Kommentar. Die Auftragseingänge im Geschäft mit grünem Wasserstoff blieben niedrig und die Unsicherheit künftiger Bestellungen sei in diesem Segment weiter hoch.

Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB zeigt sich in seinem Kommentar aber von alldem nicht beunruhigt. "Trotz kurzfristiger Herausforderungen sind wir weiterhin vom Wasserstoffmarkt und der Positionierung von Thyssenkrupp Nucera überzeugt", argumentierte er für seine Kaufempfehlung, auch wenn er sein Kursziel wegen des lahmenden Wasserstoffgeschäfts auf 10 Euro senkte. Dank der starken Nettoliquidität und des Chlor-Alkali-Segments sei Nucera gut aufgestellt, um die derzeitige Marktschwäche zu überstehen.

Überstehen müssen die Anleger auch die anhaltende Kursschwäche, wenn sie an Bord bleiben. Mit dem deutlichen Abschlag setzen die Nucera-Aktien ihre Talfahrt der vergangenen Wochen am Dienstag nochmals beschleunigt fort. Das Jahresminus stieg sich auf zuletzt 28 Prozent - und dies nur Wochen, nachdem die Aktien mit 11,90 Euro ein Hoch seit eineinhalb Jahren erreicht hatten.

