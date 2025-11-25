DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,3%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.184 -0,5%Euro1,1526 ±-0,0%Öl62,97 -0,6%Gold4.141 +0,1%
WDH/Thyssenkrupp Nucera: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung

25.11.25 08:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,42 EUR -0,48 EUR -6,08%
Charts|News|Analysen
(Klarstellung im ersten Satz: Thyssenkrupp Nucera rpt Thyssenkrupp Nucera)

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera rechnet beim Umsatz im laufenden Geschäftsjahr mit weniger als von Experten bisher erwartet wurde. Der Erlös dürfte sich zwischen 500 und 600 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten rechnen hingegen mit 729 Millionen Euro. Die anhaltende Zurückhaltung bei finalen Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds für grünen Wasserstoff wirke sich negativ auf den erwarteten Umsatz aus, hieß es zur Begründung. Dies sei bei den aktuellen Schätzungen von Analysten nicht ausreichend berücksichtigt.

Thyssenkrupp Nucera habe bereits Maßnahmen in die Wege geleitet, um die umsatzbedingt geringere Kostendeckung und somit letztendlich die Auswirkungen auf das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern hier mit minus 30 bis 0 Millionen Euro. Im am 30. September beendeten Geschäftsjahr war das Ebit von -14 auf plus 2 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz fiel von 862 auf 845 Millionen Euro und lag damit unterhalb der Prognose von 850 bis 920 Millionen Euro.

Anleger zeigten sich insgesamt enttäuscht. Die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/la

