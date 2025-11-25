DAX 23.592 +0,5%ESt50 5.621 +0,8%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1575 +0,0%Öl 62,29 -0,6%Gold 4.163 +0,8%
thyssenkrupp nucera Aktie

7,49 EUR +0,12 EUR +1,63 %
Marktkap. 1,02 Mrd. EUR

KGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000

ISIN DE000NCA0001

Symbol THYKF

Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,49 EUR 0,12 EUR 1,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,43 €		 Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
7,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

09:01 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

finanzen.net Vorläufige Zahlen thyssenkrupp nucera-Aktie tiefrot: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick thyssenkrupp nucera-Aktie tiefrot: Enttäuschende Zahlen und schwacher Ausblick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Thyssenkrupp Nucera auf 'Neutral' - Ziel gesenkt
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
TraderFox Stocks in Action: Deutsche Börse, thyssenkrupp nucera, Continental, Nordex, BNP Paribas
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold'
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp Nucera belastet von schwachem Ausblick
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera returns to profit in 2024/2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary figures for the 2024/25 fiscal year; revenue outlook for the new 2025/26 fiscal year below market expectations
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation
EQS Group thyssenkrupp nucera Launches New 360° Lifecycle Service Portfolio for Chlor-Alkali Plants
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group For Access to Clean Water: well:fair and thyssenkrupp nucera Launch Partnership
