NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera zwar von 8,70 auf 7,80 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna stufte die Aktien aber am Dienstagabend nach den Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer Underperformance gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien von "Sell" auf "Neutral" hoch. Das nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer./ag/gl
