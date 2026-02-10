DAX 24.880 -0,4%ESt50 6.019 -0,5%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1919 +0,2%Öl 69,77 +1,0%Gold 5.065 +0,8%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Elektrolysespezialisten sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
9,38 €		 Abst. Kursziel*:
59,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
9,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,09%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

10:41 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

StockXperts Thyssenkrupp nucera: Licht am Ende des Tunnels Thyssenkrupp nucera: Licht am Ende des Tunnels
dpa-afx thyssenkrupp nucera-Aktie veriert: Schwächer ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera entwickelt sich im 1. Quartal im Rahmen der Prognose und investiert in den weiteren Ausbau des Technologieportfolios
finanzen.net Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
EQS Group GIZ und thyssenkrupp nucera starten Zusammenarbeit zur Förderung der Märkte für grünen Wasserstoff und Power-to-X in Indien
finanzen.net Erste Schätzungen: thyssenkrupp nucera stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-HV: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.02.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp nucera-Aktie im Dezember 2025
TraderFox Stocks in Action: RATIONAL, Rheinmetall, ThyssenKrupp Nucera, Douglas und Inditex.
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera Aligns with Q1 Forecast, Invests in Technology Portfolio Expansion
EQS Group GIZ and thyssenkrupp nucera Launch Cooperation to Advance Green Hydrogen and Power-to-X Markets in India
EQS Group EQS-News: Fiscal Year 2024/2025: thyssenkrupp nucera Performs Solidly in a Challenging Market Environment and Significantly Increases EBIT
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera signs contract to supply electrolysers for large-scale Chlor-Alkali project in the Middle East
EQS Group EQS-News: thyssenkrupp nucera returns to profit in 2024/2025 despite decline in sales
EQS Group EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary figures for the 2024/25 fiscal year; revenue outlook for the new 2025/26 fiscal year below market expectations
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
