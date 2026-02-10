thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,16 Mrd. EURKGV 283,52 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Elektrolysespezialisten sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
