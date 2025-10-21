thyssenkrupp nucera Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000
ISIN DE000NCA0001
Symbol THYKF
thyssenkrupp nucera Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera beim unveränderten Kursziel von 12 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,67 €
|Abst. Kursziel*:
12,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|09:31
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.25
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|thyssenkrupp nucera Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.12.24
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.24
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.