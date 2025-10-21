DAX 24.265 -0,3%ESt50 5.664 -0,4%MSCI World 4.340 +0,0%Top 10 Crypto 14,85 -4,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.286 -0,4%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,30 +1,0%Gold 4.107 -0,4%
thyssenkrupp nucera Aktie

Marktkap. 1,38 Mrd. EUR

KGV 107,16 Div. Rendite 0,00%
WKN NCA000

ISIN DE000NCA0001

Symbol THYKF

thyssenkrupp nucera Hold

thyssenkrupp nucera Hold
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
9,74 EUR -0,77 EUR -7,33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera beim unveränderten Kursziel von 12 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der starken Kurserholung hätten die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten kaum noch Spielraum, schrieb Michael Kuhn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Beim "grünen Wasserstoff" laufe man den Erwartungen wegen aufgeschobener Auftragsentscheidungen hinterher. Er stampfte seine Umsatzschätzung für 2025/26 hier um rund 30 Prozent ein./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,67 €		 Abst. Kursziel*:
12,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

09:31 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
22.08.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
23.06.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

dpa-afx "Hold" Gestrichene Kaufempfehlung belastet thyssenkrupp Nucera-Aktie Gestrichene Kaufempfehlung belastet thyssenkrupp Nucera-Aktie
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group thyssenkrupp nucera: New BM and Improved BiTAC Generation offers Higher Performance with Easier Maintenance and Simpler Installation
EQS Group thyssenkrupp nucera Launches New 360° Lifecycle Service Portfolio for Chlor-Alkali Plants
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group For Access to Clean Water: well:fair and thyssenkrupp nucera Launch Partnership
EQS Group thyssenkrupp nucera Awarded EcoVadis Gold Medal for Sustainability
EQS Group thyssenkrupp nucera successfully completes acquisition of key technology assets from Green Hydrogen Systems
