Hot Stocks heute: PayPal mit Stablecoin Phantasie - thyssenkrupp nucera mit 30% Shortanteil

10.10.25 14:42 Uhr
Hot Stocks heute: PayPal mit Stablecoin Phantasie - thyssenkrupp nucera mit 30% Shortanteil | finanzen.net

Offizielle US Konjunkturdaten fehlen weiterhin.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über DAX, Paypal und der auffällig hohe Shortanteil bei thyssenkrupp nucera. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

mehr Analysen