Meta will Inhalte von eBay integrieren. Keine Annäherung in Tarifrunde für Post-Beschäftigte. UBS bewertet NVIDIA weiter mit 'Buy'. Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. im Fokus. Sana Biotechnology-Studie zeigt vielversprechenden Fortschritt bei Typ-1-Diabetes. Bayer-Tochter Vividion stärkt Portfolio: Übernahme von Tavros Therapeutics. Shutterstock und Getty Images schließen sich zusammen.