Künstliche Intelligenz

Aktien von Google und PayPal im Blick: Strategische Partnerschaft bei KI-Funktionen

18.09.25 10:14 Uhr
NASDAQ-Aktien Google & PayPal gefragt: KI-Partnerschaft enthüllt! | finanzen.net

Die Techriesen Google und PayPal sind bei der Implementierung von verschiedenen KI-Funktionen eine strategische Partnerschaft eingegangen. So reagieren die Aktien der Techgiganten.

• Google und PayPal rücken näher zusammen
• KI-Funktionen sollen ausgebaut werden
• Bezahloptionen PayPals nun auch bei Google verfügbar

Google und PayPal rücken beim Thema künstliche Intelligenz enger zusammen. Wie PayPal in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind die beiden Techgrößen eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit dem Fokus auf das Voranbringen von verschiedenen gewerblichen Lösungen eingegangen.

"PayPal ist ein führendes Unternehmen im digitalen Handel, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auszuweiten, um Online-Transaktionen einfacher und sicherer zu machen", wird Sundar Pichai, CEO von Google und Alphabet in der Pressemitteilung zitiert. "Im Rahmen dieser Partnerschaft wird PayPal unsere branchenführende KI nutzen, um seine Dienste und Sicherheit zu verbessern, und wir werden die innovativen Zahlungsfunktionen von PayPal stärker integrieren, um eine bessere Erfahrung auf allen Google-Produkten und -Plattformen zu ermöglichen."

Auch PayPal-Präsident und -CEO Alex Chriss kam zu Wort: "In dieser neuen Welt des agentenbasierten Handels sind Vertrauen und Innovation entscheidend. Gemeinsam mit Google sind wir Vorreiter im digitalen Handel und sorgen für mehr Möglichkeiten für Händler und Nutzer weltweit. Wir machen die Produkte und Dienstleistungen von PayPal für Milliarden von Google-Nutzern zugänglich und definieren neu, was auf globaler Ebene möglich ist."  

PayPal-Bezahloptionen nun auch im Google-Universum verfügbar

Konkret wollen Google und PayPal zusammenarbeiten, um neue KI-Shopping-Erlebnisse zu erschaffen und neue Standards für die Zukunft des agentenbasieren Handels innerhalb der Industrie zu entwickeln. Dabei stößt die globale Bezahlstruktur PayPals auf die KI-Expertise Googles. Darüber hinaus sollen PayPals-Bezahlangebot wie das Hyperwallet, PayPal Payouts oder der PayPal Checkout in die verschiedenen Google-Produkte integriert werden. So werden die PayPal-Bezahloptionen nun auch bei Google Cloud, Google Ads und Google Play verfügbar sein.

Zusätzlich will PayPal mit Google Cloud zusammenarbeiten, um "seine technologischen Grundlagen, Anwendungen und Infrastruktur neu zu gestalten und damit die Handels- und Zahlungsplattform der nächsten Generation von PayPal voranzutreiben", wie es in der Mitteilung heißt.

So bewegen sich die Aktien von Google und PayPal

Die Aktien der beiden Tech-Giganten reagieren positiv im vorbörslichen NASDAQ-Handel: Während die Alphabet C-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 252,73 US-Dollar gewinnt, kann die PayPal-Aktie 2,22 Prozent auf 70,14 US-Dollar zulegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Denis Linine / Shutterstock.com

