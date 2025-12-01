Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,33 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 315,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 315,70
|Abst. Kursziel*:
-0,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 315,73
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 310,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
