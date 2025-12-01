DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.387 +0,2%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 78.320 +5,3%Euro 1,1624 +0,1%Öl 62,46 -1,4%Gold 4.209 -0,6%
Profil

Alphabet A (ex Google) Aktie

271,90 EUR -0,60 EUR -0,22 %
STU
315,73 USD ±0,00 USD ±0,00 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,33 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

21:31 Uhr
Alphabet A (ex Google) Outperform
Alphabet A (ex Google)
271,90 EUR -0,60 EUR -0,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 315,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 315,70		 Abst. Kursziel*:
-0,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 315,73		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,23%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 310,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

21:31 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
30.10.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

