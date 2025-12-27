DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.277 +0,2%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Tablette statt Spritze

Novo Nordisk-Aktie: Mit der "Abnehm-Pille" ins Jahr 2026 - Wende oder Zwischenhoch?

27.12.25 12:22 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Pille als Hoffnungsträger für 2026 | finanzen.net

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Novo Nordisk ein wichtiges "Weihnachtsgeschenk" bereitet: Die Zulassung der Wegovy-Pille.

• Wegovy-Pille von FDA am 22. Dezember zugelassen
• Studienergebnisse deuten auf einen vergleichbaren Gewichtsverlust hin
• Ausblick 2026: US-Marktstart ist für Anfang Januar geplant; eine Entscheidung der EMA steht noch aus

Der Fahrplan für 2026: USA als Testmarkt

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk beendete die Handelswoche vor den Feiertagen mit einem Paukenschlag. Auslöser war die Nachricht, dass die FDA mit der Wegovy-Pille (orales Semaglutid 25 mg) die weltweit erste GLP-1-Tablette zur langfristigen Gewichtsreduktion und zur Senkung kardiovaskulärer Risiken zugelassen hat. Damit rückt die Wirksamkeit der täglichen Einnahme in den Bereich der bekannten wöchentlichen Injektion.

Bereits Anfang Januar 2026 soll die Markteinführung in den USA erfolgen. Novo Nordisk setzt dabei auf eine strategische Preisgestaltung: Mit einem Einstiegspreis von 149 US-Dollar pro Monat für Barzahler (Starter-Dosis) greift das Unternehmen gezielt den Markt an. Ob dieser Plan jedoch zu einer dauerhaften Trendwende führt, bleibt abzuwarten. Der kommerzielle Erfolg wird maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen die Produktionskapazitäten stabil genug halten kann, um die erwartete Massennachfrage ohne die Engpässe der Vorjahre zu bedienen.

Wettbewerb und regulatorische Hürden für Novo Nordisk

Während Novo Nordisk in den USA nun einen "First-Mover"-Vorteil genießt, schläft die Konkurrenz nicht. Der US-Rivale Eli Lilly arbeitet ebenfalls an einer oralen Lösung (Orforglipron), für die eine FDA-Entscheidung bereits im ersten Halbjahr 2026 erwartet wird. Da dieses Medikament keine strikten Nüchternheits-Vorgaben bei der Einnahme erfordern könnte, bleibt abzuwarten, wer im harten Duell um die Marktführerschaft die Oberhand behält.

Zudem richtet sich der Blick nach Europa. Die Anträge für die Wegovy-Pille bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA wurden bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 eingereicht. Ob die europäischen Behörden dem US-Beispiel zeitnah folgen und eine Zulassung noch im Jahr 2026 erteilen, bleibt abzuwarten.

Analysten-Check der Novo Nordisk-Aktie: Zwischen Unterbewertung und Skepsis

Das Stimmungsbild unter Analysten bleibt zum Jahreswechsel differenziert. Während einige Experten die Aktie nach dem massiven Kursrückgang im Jahr 2025 als unterbewertet ansehen, mahnen andere zur Vorsicht. Die aktuellen TipRanks-Daten für die an der NYSE gehandelten ADR-Aktien zeigen mit 4 "Buy"-, 4 "Hold"- und einem "Sell"-Rating eine gespaltene Erwartungshaltung. Der Schlusskurs der ADRs lag am Freitag bei 52,40 US-Dollar, während das durchschnittliche Kursziel mit 55,31 US-Dollar derzeit nur ein moderates Aufwärtspotenzial von rund 5,5 Prozent signalisiert.

An der Heimatbörse in Kopenhagen schloss das Papier zuletzt bei 331,55 DKK und damit deutlich über dem Niveau vor der Zulassungsnachricht (+9,24 Prozent). Dennoch bleibt die Aktie weit von ihrem Allzeithoch bei 675,20 DKK entfernt, das Anfang 2024 markiert wurde. Angesichts des bevorstehenden US-Launches Anfang Januar 2026 bleibt abzuwarten, ob die neuen Verkaufszahlen ausreichen, um das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückzugewinnen und die Bodenbildung abzuschließen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

