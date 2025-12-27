DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.277 +0,2%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt? Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil