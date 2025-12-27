DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.239 +0,1%Euro1,1776 ±0,0%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Rohstoffe aktuell

Rohstoffkurse am Mittag

27.12.25 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,39%
Bleipreis
1.945,40 USD 0,05 USD
Dieselpreis Benzin
1,60 EUR 0,01 EUR 0,38%
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,37 USD 0,12 USD 2,92%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.532,63 USD USD
Haferpreis
3,08 USD 0,04 USD 1,32%
Heizölpreis
55,74 USD -1,32 USD -2,31%
Holzpreis
552,00 USD 1,50 USD 0,27%
Kaffeepreis
3,50 USD 0,05 USD 1,48%
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
Kohlepreis
95,20 USD USD
Kupferpreis
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
Lebendrindpreis
2,30 USD 0,01 USD 0,49%
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD -0,56%
Maispreis
4,50 USD -0,02 USD -0,33%
Mastrindpreis
3,46 USD 0,02 USD 0,46%
Milchpreis
15,88 USD 0,11 USD 0,70%
Naphthapreis (European)
504,08 USD -1,72 USD -0,34%
Nickelpreis
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
Ölpreis (Brent)
60,64 USD -1,64 USD -2,63%
Ölpreis (WTI)
56,74 USD -1,61 USD -2,76%
Orangensaftpreis
2,02 USD -0,08 USD -3,71%
Palladiumpreis
1.932,50 USD USD
Palmölpreis
4.060,00 MYR 50,00 MYR 1,25%
Platinpreis
2.452,50 USD USD
Rapspreis
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
Reispreis
9,75 USD -0,17 USD -1,71%
Silberpreis
79,16 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
303,80 USD -0,90 USD -0,30%
Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD -0,71%
Sojabohnenpreis
10,58 USD -0,06 USD -0,52%
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
Zinkpreis
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
Zinnpreis
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,78%
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.532,63 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.532,63 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

